Şebnem Bursalı: İmamoğlu, İP'in medya ve tanıtım için harcadığı 80 milyon TL'lik faturasını üstlendi

Sabah yazarı Şebnem Bursalı, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkeze ait "medya ve tanıtım" giderleri için ödemesini istediği miktarı geri çevirdiğini; ardından İyi Parti’nin "medya ve tanıtım" için harcadığı 80 milyon TL'lik faturasını ödediğini iddia etti.

Bursalı, “İstanbul'dan Ankara'ya yayılan bu kulis bilgisi, İP Lideri Meral Akşener'in, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na neden destek verdiğine açıklık getiriyor bir anlamda” görüşünü aktardı.

Bursalı bugünkü yazısında kulislerden edindiğini ifade ettiği bazı iddiaları aktardı. Geçen yıl mayıs ayında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na, “Genel merkezin medya ve tanıtım gideri 180 milyon lirayı buldu. Bunu bizim ödememiz zor. İkiye böldük, 40 milyon TL'yi Mansur Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerinden, 140 milyon TL'yi de siz belediye üzerinden ödersiniz” dediğini; İBB Başkanı’nın ise önce bunu kabul ettiğini ardından, "Şu sıralar İçişleri Bakanlığı, denetim ve kamuoyunun gözü çok üzerimizde. Bu kadar yüklü faturayı ödersek üzerimize daha çok gelirler. Bunu ya erteleyelim ya da siz başka formül bulsanız" dediğini yazdı.

Bursalı, “Fakat gelin görün ki, bu konuşmanın üzerinden birkaç ay geçmeden CHP'li İmamoğlu'nun, İP'in medya ve tanıtım için harcadığı 80 milyon TL'lik faturasını üstlendiği ortaya çıkar! Reklam ve medya satın alma ajansları arasında çok konuşulan bu konu, doğal olarak Kemal Bey'e kadar gider ve Kemal Bey buna çok sinirlenir. CHP kulislerinde, İP Lideri Akşener'in, CHP'li İmamoğlu'na abartılı iltifatının altında bu yüklü faturanın yattığı konuşuluyor” sözlerini kaydetti.

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