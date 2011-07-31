-SEBESTTE BRONZ MADALYA İÇİN MÜCADELE EDECEKLER BÜKREŞ (A.A) - 31.07.2011 - Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nın son gününde, serbest stilde mindere çıkan milli takım sporcularından Mustafa Kaya ve Hamza Özkaradeniz, bronz madalya müsabakası yapmaya hak kazandı. 66 kiloda mücadele eden Mustafa Kaya, Çinli Ge Sun ve Macar İstvan Gulyas'ı 2-0, çeyrek finalde de Azeri Magomed Müslimov'u 2-1 yendi. Mustafa Kaya yarı finalde Rus Khetik Tsabolov'a 2-0 yenilerek final şansını yitirdi. Mustafa Kaya akşam seansında bronz madalya için mindere çıkacak. 120 kiloda Hamza Özkaradeniz de ilk turda Rumen Sandor Malnoç'u 2-0 yendikten sonra çeyrek finalde İranlı Jaber Sadeghzadehoukolaei'ye 2-0 yenildi. İranlı güreşçinin finale yükselmesiyle repesajda mücadelesini sürdürme şansını yakalayan Özkaradeniz, repesaj müsabakasında Çinli Zheunha Wu'yu 2-0 mağlup etti. Hamza Özkaradeniz de akşam seansında bronz madalya müsabakası yapacak. 55 kiloda Recep Topal ilk turda Bulgar Feraim Mehmet Zeyt'i 2-1 yenmesine karşısn, ikinci turda Kazak Resul Kaliev'e 2-0 kaybetti. Kazak sporcunun finalist olmasıyla repesajda mücadelesini sürdüren Topal, İranlı Mustafa Bangesarali'ye de 2-0 yenilince elendi. 84 kiloda Samet Özaslan ilk turda Rus Georg Rubaev'e 2-0 yenildikten sonra, Rus güreşçinin finale çıkmasıyla repesajda mücadelesine devam etti. Ancak Finlandiyalı Heino Ville Tapani'ye 2-0 yenilince tribüne çıktı. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası akşam seansında yapılacak üçüncülük-beşincilik ve final müsabakalarıyla sona erecek.