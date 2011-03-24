-SEBAHAT TUNCEL'E ÖĞRENCİLERDEN PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 24.03.2011 - Nevruz kutlamaları sırasında polise tokat atan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Bilgi Üniversitesinde katıldığı bir panelde öğrenciler tarafından protesto edildi. Tuncel'in, Bilgi Üniversitesi Dolapdere Yerleşkesi'nde düzenlenen ''Başörtüsüne ve Anadile Özgürlük'' başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı. Tuncel, panel moderatörü tarafından kürsüye davet edildiği sırada ise bir grup tarafından protesto edildi. Toplantıya katılanlarla protestocular arasında çıkan kısa süreli arbede, özel güvenlik görevlilerinin protestocuları salondan çıkarmasıyla son buldu. -BACAĞINDAKİ İZİ GÖSTERDİ- Öte yandan, panel öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuncel, Silopi'deki Nevruz kutlamaları sırasında yaşanan olayının hem kendisi hem de partisi açısından istenilen bir görüntü olmadığını belirterek, ''Yaşanan olayı, halkımıza yönelik gaz bombalı, tazyikli sulu saldırıdan bağımsız düşünürseniz, demokrasiye bir katkı yapılamaz'' dedi. Nevruz kutlamaları sırasında bacağına gelen gaz bombası ile yaralandığını, bacağındaki izi göstererek anlatan Tuncel, şunları söyledi: ''Kişisel bir öfkenin yansımasıyla, devletin halk üzerindeki öfkesi aynı şey değildir. Devlet, Kürt halkına karşı öfkesini çok yoğun gösteriyor. Bu durum sadece Kürt halkına değil, Türk halkına da zarar veriyor. Siz, bir polise atılan tokadı değerlendiriyorsunuz, ancak bir milletvekiline atılan gaz bombası ile ilgilenmiyorsunuz. Devlet bir baskı aracıdır. Polis memuruna değil ama devlete tokat atmak isterdim. Bu meseleyi seçim malzemesi yapmaya çalışıp ülkeyi birbirine düşürmeye çalışanlar kaybedeceklerdir.'' Tuncel'in basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada salonda bulunan bir grup, ''Hepimiz Densiziz'' yazılı pankart açtı.