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Sebahat Tuncel'e 8 yıl hapis istemi

Tuncel için "suçu ve suçluyu övme" suçundan 4 ayrı iddianame hazırlandı

24 Şubat 2016 21:01

Eski HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel hakkında, PKK'yı alenen övdüğü gerekçesiyle "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 4 ayrı iddianameden, toplam 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 4 ayrı iddianamede, Sebahat Tuncel'in 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ve Demokratik Toplum Partisi (DTP) etkinliklerinde sarf ettiği sözlerle,  PKK'yı alenen övdüğü belirtildi.

Tuncel'in, Kadıköy, Kartal ve Pendik ilçelerinde düzenlenen BDP ve DTP etkinliklerindeki sözlerinin toplantı görüntülerine ve polis tutanaklarına yansıdığı belirtilen iddianamelerde, eski milletvekilinin PKK'yı överek suçu ve suçluyu övme eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Sebahat Tuncel hakkında, "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 4 ayrı iddianameden toplamda 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemelerinde dava açıldı. Tuncel'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Sebahat Tuncel hakkında, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında Anadolu Yakası'nın çeşitli ilçelerinde PKK'yı övücü konuşmalar yaptığı gerekçesiyle 4 ayrı soruşturma başlatılmıştı. Tuncel hakkında o tarihlerde başlatılan soruşturma ve soruşturmaya ilişkin deliller, 2011 yılında HDP İstanbul Milletvekili olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke olarak gönderilmiş, Tuncel'in milletvekilliği sıfatı kalkınca, fezleke yeniden savcılığa iade edilmişti

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