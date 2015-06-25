Sebahat Tuncel: Yargı aracılığıyla siyaset dizayn edilmez

Anayasa Mahkemesi'nin uzun tutukluluk ve hak ihlali kararının ardından ve HDP'nin iki dönem kuralı nedeniyle 7 Haziran genel seçimlerinde seçimlerinde milletvekili olmadığı için dokunulmazlığı kalkan Sebahat Tuncel'in terör örgütü üyeliğinden yeniden yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti savunmaların ardından dosyanın esas mütala için Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar verirken duruşmayı 30 Haziran tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından Adiye önünde açıklama yapan Sebahat Tuncel, yargılamanın siyasi bir karar olduğunu savunarak "yargı aracılığıyla siyaset dizayn edilmez yargı aracılığıyla mahkemeler halkın sesini kıstıramaz" dedi.

Duruşmaya Sebahat Tuncel'in avukatları Ercan Kanar, Baran Doğan, Sinan Zincir, Hanım Seren Çelik, Metin Kozan, Bengi Hevin Şimşek,Levent Pişkin, İlknur Alcan, Hürrem Sönmez ve Leyla Han Tüzel katıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri Filiz Kerestecioğlu, Nursel Aydoğan, Hüda Kaya, Sezai Temelli, Ertuğrul Kürkçü de duruşmayı takip edenler arasındaydı. Avukat Baran Doğan yaptığı savunmada benim müvekkilim halkın seçtiği bir milletvekili ve müvekkilimi yargılayan mahkeme de halk adına karar veriyor bu nasıl bir çelişki olduğunu söyledi.



Halkların Demokratik Kongresi Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, "Ben daha önce bu konuda kapatılan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmamı yaptım, bana açılan bu dava ve verilen ceza siyasi karardır. Verilen kararı da anayasa mahkemesi hak ihlali ve hukuka aykırılık yönünden bozmuştur bu nedenle önceki kararı da ortadan kaldırmıştır,Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda beraat kararı verilmesi talep ederim" dedi.

İddia makamının gizli tanığın yeniden dinlenmesine gerek olmadığı yönündeki talebinin ardından söz alan Avukat Ercan Kanar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde açık şekilde gizli tanıkla hüküm kurulamayacağına ilişkin çıkan yeni kararı mahkemeye hatırlatarak Sebahat Tuncel'in derhal beraatine karar verilmesini talep etti.

Yapılan savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, Serdar Baker, davaya ilişkin görüşünü açıkladı. Savcı Baker, mahkemenin savcısı olmadığını ve geçici olarak görevlendirildiğini belirterek ve dosyanın safahat geçirmesi dikkate alınarak dosyanın esas mütala için tarafıma verilmesini talep ettiğini belirtti.

Mahkeme Başkanı Ahmet Korkusuz, Genellikle davaları 1 ay ya da 15 gün sonraya atıyoruz Ama savcının mütalasını bekleyeceğiz. Bunun üzerine avukat Ercan Kanar, "Mütalaayı beklemeden CMK uyarınca derhal beraat kararı verebilirsiniz" dedi. Mahkeme Başkanı Korkusuz da "Savcı mütalaası olmadan karar veremem. Aceleciyim de, bu boyacı küpü değil" dedi.

Mahkeme heyeti dosyanın esas mütala için Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar verirken duruşmanın da 30 Haziran tarihine ertelendi.

Duruşmanın ardından Adliye'nin önünde açıklama yapan Sebahat Tuncel, yargı aracılığıyla siyaset dizayn edilmez yargı aracılığıyla mahkemeler halkın sesini kıstıramaz yeniden yargılanmasına tepki gösterdi. Tuncel, "8 Haziran'da başka bir durum ortaya çıktı. Halk AKP'nin politikalarına hayır dedi. Ortadoğu'da kalıcı barışın Kürt sorunun çözümünden geçiyor" dedi.