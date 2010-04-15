Sebahat Tuncel mahkemeye zorla getirilecek

T24-

Tuncel'in de arasında bulunduğu, kapatılan DTP'nin Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin ''suçu ve suçluyu övdükleri'' gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, bazı sanık avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Kadir Kayan, mahkemede görülen başka dava ile bu dava arasında bağlantı bulunması nedeniyle iki dosyanın birleştirilmesine karar verildiğini hatırlattı.

Kayan, sanık Sebahat Tuncel'in zorla getirilme emrine 7 Nisanda verilen cevapta, BDP Genel Merkezi'nde bulunmadığı anlaşılan Tuncel'e zorla getirme kararının tebliğ edilemediğinin bildirildiğini kaydetti.

Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin içtihatlarında da belirtildiği üzere, milletvekili olmasına rağmen, yürütülmesi gereken yargılama sürecinde savunmasının alınması zorunluluğu bulunan, usulüne uygun gönderilen davetiyelere rağmen duruşmalara gelmeyen sanık Sebahat Tuncel'in yeniden günsüz olarak savunmasının alınması amacıyla zorla hazır edilmesi için müzekkere yazılmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Tuncel hakkında, CMK'nın 146. ve 199. maddelerine göre günsüz zorla getirme emri çıkartıldığından, bu emrin yerine getirilmesi için yeniden müzekkere yazılmasına, günsüz zorla getirme müzekkeresinin yerine getirilmemesi halinde görevliler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ihtaratının müzekkereye eklenmesine karar verdi.

Mahkeme, duruşmayı 17 Hazirana erteledi. (aa)