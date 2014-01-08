Sebahat Tuncel konuşunca Meclis TV yayını kesti

Salı günü BDP Meclis grup toplantısı, Eş Başkan Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlığı nedeniyle yapılamadı; onun yerine salonda HDP grup toplantısı yapıldı. HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel'in konuşmaya başlamasının ardından grup toplantılarını yayınlayan Meclis TV yayınına son verdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel’in konuştuğu grup toplantısını, yeni tahliye olan milletvekillerinin de aralarında olduğu BDP’liler izledi. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın kürsüye davet ettiği Tuncel, tahliye olan BDP’li vekilleri selamlayarak konuşmasına başladı. Tuncel, konuşma yaparken, Meclis TV yayını kesti. Meclis TV'nin grup toplantılarını yayınlama şartı, görev listesinde "siyasi parti grup toplantılarını Yayın Danışma Kurulu’nun kararına göre naklen veya banttan yayınlamak" olarak tarif ediliyor. Meclis TV'nin, yayını, toplantıyı grup toplantısı olarak değerlendirmediği için kestiği yorumu da yapıldı.

Tuncel konuşmasında, vekillerin tahliyelerine çok sevindiklerini söyleyip “Ama eksiklik, burukluk var. Yanlarında Hatip Dicle yok. Bütün cezaevlerini boşaltacağız. Bu onlara sözümüz olsun” dedi.



'Yargı önceden de sorunluydu'



17 Aralık operasyonundan sonra başlayan yeniden yargılanma tartışmalarına da değinen Tuncel, şunları söyledi:

“Daha önceki savcılar şimdi kötü oldu, yargı kararları o zaman uygundu, şimdi uygunsuz oldu. Yargı zaten başta da sorunluydu. Ne zaman ki iktidardakilerin çıkarına dokundu o zaman yaygara koparıldı. O zaman soruyorum, anayasayı değiştirecek misiniz, Kürtlere özellikle uygulanan Terörle Mücadele Kanunu’nu değiştirecek misiniz? Bunları değiştirmeden adil yargılamanın kime faydası var? Yeniden yargılanma olacaksa bütün bu çürümüş sistem değişmelidir.”

Cezaevlerinde hasta ve çocuk tutuklular da bulunduğuna dikkati çeken Tuncel, “Hasta tutuklular ölümle karşı karşıya. Tutuklu milletvekillerimiz cezaevinden çıkarken, başka bir yerde tabut çıktı. Bir yandan halay çekerken diğer yandan ağladık. Bırakın bu insanlar ailelerinin yanında ölsünler” dedi.