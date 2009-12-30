Sebahat Tuncel hakkında da yakalama kararı

T24 -



Kapatılan DTP milletvekilleri Aysel Tuğluk ve BDP'li Sabahat Tuncel'den "zorla ifadeye götürülme krizi" ile ilgili açıklama geldi.





Tuğluk gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ifade vereceklerini söyledi. Tuncel ise ifade vermeye gitmeyeceklerini söyledi.





Tuncel'in de arasında bulunduğu, kapatılan DTP'nin Kadın Meclisi üyesi 23 kişinin "suçu ve suçluyu övdükleri" gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi.





Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Meryem Demir ve Hacer Karakaş ile bazı sanık avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Tuncel'in önceki celse zorla hazır edilmesi için yazılan müzekkereye cevap verildiğini belirtti.





Şatır, Tuncel'e eski DTP yeni BDP Genel Merkezi'nde bulunmaması nedeniyle ulaşılamadığının tutanak altına alındığını ifade etti.





Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan savunması alınamayan Tuncel'in savunmasının alınabilmesi için "günsüz olarak zorla hazır edilmesini" istedi.





Tuncel'in avukatı Mehmet Nuri Özmen, müvekkili hakkındaki zorla getirilme müzekkeresine "günsüz" ifadesinin konulmamasını talep ederek, "Bu durum spekülasyonlara yol açıyor. 'Duruşma gününde hazır bulundurulması' diye yazılırsa daha iyi olur" dedi.





Mahkeme heyeti, Tuncel hakkındaki iddianamenin içeriği, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin konuyla ilgili içtihatları, usulen yapılan tebliğe rağmen duruşmaya gelmemesi, görevi nedeniyle sık sık adresinden ayrılması, il dışında olması, bu sebeple belirli bir günde hazır edilememesi ihtimalini de dikkate alarak CMK'nın 146. ve 199. maddeleri uyarınca savunmasının alınması için "günsüz olarak zorla hazır edilmesi" konusunda Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'ne müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma bir başka güne bırakıldı.





İfade krizinde kritik gün





Dün eski DTP'lilerin ifade krizinde kritik bir gün yaşanmış ve Ahmet Türk, Aysel Tuğluk, Selahattin Demirtaş ve Emine Ayna hakkında görüldüğü yerde yakalama kararı çıkarılmıştı.





Polis, zorla götürme kararı nedeniyle BDP Genel Merkezi'ne gitmiş, milletvekillerinin genel merkezde olmaması üzerine, 15 dakika merkezde kaldıktan sonra ''BDP'liler merkezde yok'' diye tutanak tutmuş ve ayrılmıştı.























