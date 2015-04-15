Sebahat Tuncel: Erdoğan, cumhurbaşkanlığı dışında her türlü işi yapıyor

HDP İzmir Milletvekili adayı ve HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü ve HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ile birlikte HDK İstanbul İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 1 Mayıs'la ilgili açıklamalar yapan Kürkçü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yılki tutumumuz, sadece 1 Mayıs günü değil, 1 Mayıs’ı önceleyen hafta boyunca, Türkiye’nin her yerinde mücadele halinde olan, hak talep eden, direnişte olan, çıkartıldıkları işleri geri almak için direniş ve dayanışma gösteren işçilerle her yerde bir arada olacağız. Sadece tek gün değil, bütün bir hafta boyunca, işçi sınıfının, işçi hareketinin talep ve amaçlarını bütün Türkiye’ye haykırma kararındayız. Bu kararlılığımız da 1 Mayıs’a kadar beraber hareket ettiğimiz bütün sendika, konfederasyonları, emek örgütleri, meslek örgütleri ile birlikte sürdüreceğiz. Bu örgütler TTB, TMMOB, Kamu-Sen ve DİSK. Onlarla birlikte onların belirlediği istikamette 1 Mayıs’ı kutlayacağız.

'Taksim’i insanlardan koruyacağım derken, bütün İstanbul’u cehennem gününe dönüştürmek olamaz'

"Hükümetin bunu suni yollarla, denize alan döşeyerek, bizi balıklara yaklaştırarak halletme çabasını gülünç olarak görüyoruz. Bu alanları kullanmayı düşünmüyoruz. Halkı meydan dayağına çekmek halkı gazlamakla, bütün İstanbul’u savaş alanına çekmek, Taksim’i insanlardan koruyacağım derken, bütün İstanbul’u cehennem gününe dönüştürmek olamaz. Biz bu yıl başvurumuzu yaptık. Sendikalar başvurularını yaptılar. Biz de onlarla birlikte bu başvurunun arkasındayız. Bunların olmadığı yerde, yeni bir problemle karşı karşıya olacağımız bellidir. Umarız burada akıl hakim olur."

Kürkçü'nün ardından HDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel de bir konuşma yaptı. Sadece 1 Mayıs'ta değil, Kürkçü'nün de dediği gibi, hafta boyunca işçilerin yanında olacaklarını belirten Tuncel, şöyle konuştu:

"Sadece 1 Mayıs günü değil eş başkanımızın da ifade ettiği gibi 1 hafta boyunca işçilerin, emekçilerin yanında olacağız. Taksim Meydanı sadece Taksim Meydanı değildir. İşçiler açısından da bu başka bir durumdur. 1977’de işçi katliamının yaşandığı bir yerdir. İşçi sınıfı açısından bir tarihtir. Dolaysı ile hükümeti, Taksim’i 1 Mayıs alanı olarak açmaya davet ediyoruz. Sendikalar bu konuda karar aldı. Biz de sendikaların yanında oluğumuzu ifade ediyoruz. Gelin bu yıl 1 Mayıs’ı bayram tadında kutlayalım. Seçim öncesi bir gerginliğe, krize neden olmasın."

'Erdoğan kendi işine bakmıyor'

Tuncel, 1 Mayıs'a yönelik açıklamalarının ardından, bir gazetecinin "Ağrı-Diyadin’de yaşanan olayla ilgili olarak, Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Bunların tümü külliyen yalan şeklinde. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?" sözlerine şu yanıtı verdi:

"Tayyip Erdoğan ‘Herkes kendi işine baksın’ şeklinde bir açıklama yapmış. Bence herkes kendi işine bakıyor da, kendisi kendi işine bakmıyor. Cumhurbaşkanlığı dışında her türlü işi yapıyor. Oysa bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı gibi davranmak durumundadır. Ortamı germek, gerginleştirmek, ortamı kaosa çevirmek yerine bu sorunu nasıl çözebiliriz. Varsa bir yanlış, bir sorun, sorumlusunu açığa çıkarmak yerine, bunu bir polemiğe çevirmek bir Cumhurbaşkanına yakışmıyor bizce. Dolayısı ile ya sayın Cumhurbaşkanını yanlış bilgilendiriyorlar. Bence ’bunu da açığa çıkarması gerekir’ diye düşünüyorum. Çünkü ‘Kendi elimde bilgi ve belge var’ diye ifade ediyor. Oysa gerçek bilgi ve belgeler çok ayrı. Dolayısı ile bu konuda söyleyeceğim şey herkes kendi işini yapsın. Bir parti lideri gibi davranmak, böyle polemiğe girmek, parti lideriymiş gibi davranmak özellikle HDP’yi hedef almak bir Cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Takdiri size bırakıyorum."