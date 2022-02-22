Sebahat Tuncel 'Cumhurbaşkanına hakaret' davasında beraat etti

2016 yılından bu yana Ankara Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve eski HDP Milletvekili Sebahat Tuncel, “Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

28 Ekim 2016'da yerlerine kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Gültan Kışanak ile Fırat Anlı'nın tutuklanmasını protesto etmek için düzenlenen eylemde sarf ettiği “Erdoğan kadın ve Kürt düşmanıdır” sözleri nedeniyle Tuncel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla Diyarbakır 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Mahkeme, 17 Eylül 2020’de görülen duruşmada Tuncel’e 11 ay 20 dün hapsine karar vermişti.

İstinaf mahkemesi kararı bozmuştu

Tuncel’in avukatı tarafından yapılan itirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi’nin kararı bozması üzerine dava bugün yeniden görüldü.

10. Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan yeniden yargılamada Tuncel’in beraatına karar verdi.