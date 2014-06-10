Sebahat Tuncel: Bayrak indirme olayı provokasyondur

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Diyarbakır’da yaşanan olayların ardından grup toplantısını Lice’de yapma kararı aldı. Grup toplantısında konuşan HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, 2. Hava Kuvvet Komutanlığı'ndaki Türk bayrağının indirilmesinin provokasyon olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel Lice’de yapılan grup toplantısında, "İnsanlarımız burada cenazelerinin acısını yaşarken gerçekleşen bayrak indirme olayı bir provokasyondur. Biz hep söyledik: Hiçbir halkın değerlerine saygısızlık etmeyiz. Ama Kürt halkının değerlerine de saygı bekleriz" dedi.

Eylemcilere seslenen Tuncel, "Eylem amacına ulaştı. Şimdi sıra siyasilerdedir" dedi.