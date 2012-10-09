Sebahat Tuncel: Başbakan 20 milyon Kürdü reddediyor

KCK davasına verilen arada bir açıklama yapan BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel Başbakan Erdoğan'a seslendi, "Yol yakınken gel, kendi coğrafyandaki Kürtlerle barış".

KCK soruşturması kapsamında 124'ü tutuklu 205 sanık hakkında açılan davanın 14. duruşmasında taleplerin alınmasının ardından duruşmaya değerlendirme için ara verildi. Arada ise BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel basın açıklaması yaptı. Tuncel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı eleştirdi. Tuncel, "Başbakan'a sesleniyoruz. Yol yakınken gel, kendi coğrafyandaki Kürtlerle barış. Bu barış olmadan Türkiye 'de gerçek anlamda bir barış olmayacaktır" dedi.

'Bunu diyen başbakan savaşta karar kılmıştır'

Tuncel sözlerine şöyle devam etti, “Bugün Başbakanı dinledik. Başbakan, 'Anadilde eğitim hak değildir' diyor. Bunu diyen bir Başbakan savaşta karar kılmış bir Başbakandır. Bunu söyleyen Başbakan 20 milyon Kürdü reddeden bir Başbakandır. O yüzden mahkemenin önündeyiz. Burada yaklaşım da odur. Bugün burada yargılanan arkdaşlarımız ana dillerini savundukları için, Kürtlerin hak ve özgürlüklerini savundukları için tutuklu bulunuyorlar. Biz bu mahkemenin de savaş ve çatışmanın bir devamı olduğunu ifade ediyoruz. Mahkemeden ne sonuç çıkarsa çıksın siyasi olacaktır.”

'Anaları ağlatacağız diyorsa…'

"Başbakan bugün yaptığı açıklamayla Kürt halkına, Ortadoğu halklarına neyi reva gördüğünü ifade etmiştir. Bu talihsiz bir açıklamadır" diyen Tuncel sözlerini şöyle tamamladı, “Türkiye'de acıları ortaklaştırmazsak barışın olması mümkün değildir. Orada bile bir dil sorunu vardır. Asker, polis deyip gerilla diyemiyorsak burada da bir problem var. Biz bu ülkede ayrım olmadan insanlar ölmeden bir yaşamın mümkün olacağını savunuyoruz. Bu ülkede savaş olmasın halklar birbirine karşı silah kullanmasın istiyoruz. Barışın olması içinde yeni bir dile ihtiyaç var. Bu ne emniyet müdürünün kullandığı dildir, ne de başbakanın kullandığı dildir. Ama emniyet müdürünün kullandığı dile bile ağlama meselesinde çok insani bir reflekse bile Başbakan'ın verdiği cevabı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buna bile bu kadar refleks veriyorsa hayır biz ağlamayacağız daha çok anaları ağlatacağız diyorsa biz annelerin ağlamaması için bu savaş politikalarının karşısında duracağız.”