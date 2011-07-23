-SEBA PAZARTESİ TABURCU OLACAK İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - Yüksek tansiyon şikayetiyle dün akşam hastaneye kaldırılan Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde müşahede altında tutulan Süleyman Seba'nın yüksek tansiyona bağlı bir rahatsızlık yaşadığı ancak hayati tehlike oluşturacak ya da ameliyat gerektirecek bir durumunun bulunmadığı vurgulandı. Hafta sonunu hastanede geçirecek olan Süleyman Seba'nın pazartesi günü taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi.