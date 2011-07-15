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Spor

SEBA: BEN YAPARIM TAYFUR YAPMAZ İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 19:19

-SEBA: BEN YAPARIM TAYFUR YAPMAZ İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, futbolda yaşanan şike soruşturması kapsamında tutuklanan yeğeni Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun bir suç işlediğine inanmadığını söyledi. PERPA İş Merkezi Konferans Salonu'nda, ''www.sporhayat.com'' internet sitesi tarafından düzenlenen Spora Hayat Verenler Ödül Töreni'ne katılan ve plaket alan Süleyman Seba, basın mensuplarına da açıklamada bulundu. Futboldaki şike soruşturması ve yeğeni Tayfur Havutçu'nun tutuklanması konularıyla ilgili sorular üzerine Süleyman Seba, ''Geçenlerde yine söyledim ve söylediğime de üzüldüm. Maalesef Türk sporu iflas etmiş durumdadır. İnşallah yanılırım. Tayfur Havutçu benim yeğenim. Yarın öbür gün kısmet olursa ziyaretine de gideceğiz. Tayfur'un böyle şey yapacağına inanmam. Ben yaparım da, Tayfur yapmaz. O bir şeye kurban gitti. Adalet adaletse, gerçekler çıkar'' diye konuştu. Yaşananlara herkesin çok üzüldüğünü vurgulayan Seba, hayırlı bir şekilde bu soruşturmanın sonuçlanması dileğinde bulunarak, esprili bir şekilde, ''Bakarsınız beni de alırlar içeri. Ama yaşım başım geçti artık, almazlar'' dedi.

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