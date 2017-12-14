KONYA, (DHA) - KONYA\'da, Mevlana\'nın ölüm yıl dönümünde düzenlenen ve \'düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleri, Konya adına tescillendi.

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Mevlana\'nın 30 Eylül 1207\'de, bugün Afganistan sınırları içinde yer alan Belh şehrinde dünyaya geldiği ve 17 Aralık 1273 Pazar günü Konya\'da öldüğü belirtildi. Ölüm gününü \'en büyük sevgili\' bildiği Allah\'a \'kavuşma anı\' olarak nitelendirdiği için yaşamını yitirdiği gecenin \'düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' diye kabul edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

\'\'UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde (2008) yer alan Mevlevi Sema Törenleri, Hazreti Mevlana\'nın daha doğru anlaşılması ve anlatılması maksadıyla her yıl 07-17 Aralık tarihleri arasında \'Hazreti Mevlana\'nın Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri\' (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenmektedir. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, \'Şeb-i Arus\'; Hz. Mevlana\'nın Vuslat Yıldönümü programlarının Konya ile bütünleşmesinin bir adımı olarak, belirlenen logo ile birlikte, 05.12.2016 tarihli ve 2016/ 97833 sayılı \'Şeb-i Arus Hazreti Mevlana\'nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri\' ibareli marka başvurumuz, Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığınca 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33. maddesi uyarınca, başvurumuzun yasal 3 aylık ilan süresi 12.12.2017 tarihinde tamamlanarak, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına tescili gerçekleştirilmiştir.\'\'

