'Şeb-i Arus' ismi Konya dışında kullanılmayacak

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7 Aralık\'ta başlayan anma etkinliği 17 Aralık\'ta \'Düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' töreniyle sona eriyor. Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, \'Şeb-i Arus\' isminin Konya adına tescillendiğini, \'7-17 Aralık\' tarihleri arasında Konya dışında düzenlenen törenlerde bundan sonra bu ismin kullanılmayacağını söyledi.

Mevlana\'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri, her yıl 7 Aralık günü \'Hoşgörü ve Sevgi\' yürüyüşle başlayıp, 10 gün boyunca konferans ve sema gösterisiyle devam ediyor. Mevlana, ölümünün ardından ağlanması ve yas tutulmasını istemediği, çok sevdiği \'Hakk\'a\' kavuştuğundan sevinç ve kultama yapılmasını istediği için anma programı, \'düğün gecesi\' anlamına gelen \'Şeb-i Arus\' törenleriyle sona eriyor. \'Şeb-i Arus\' törenleri son dönemlerde diğer kentlerde de düzenleniyor. Ancak bundan sonra \'Şeb-i Arus\' ismiyle sadece Konya\'da düzenlenecek.

Türkiye Seyahat Acentacıları Birliği Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar, \'Şeb-i Arus\' isminin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nün Türk Patent ve Marka Kurumu\'na başvurması sonucu marka tescilini aldığını ve artık \'7-17 Aralık\' tarihlerinde, bu ismin Konya dışında kullanılmayacağını belirtti. Yanar, şunları söyledi:

\'\'Konyamız adına bu müjdeyi de vermek isterim. Bu yıl \'Şeb-i Arus\' ismi 7-17 Aralık tarihleri arasında Konya için tescil edildi. Bu tarihler arasında hiçbir yerde, hiçbir bölgede \'Şeb-i Arus\' adı altında bir sema gösterisi yapılamayacak. Bu adı kullanmadan sema gösterileri tabii ki yapılacak. Herhangi bir kısıtlama veya yasak söz konusu değil. Sadece \'Şeb-i Arus\' ismiyle yapılamayacak. 7-17 Aralık tarihleri arasında \'Şeb-i Arus\'un yeri Konya\'dır.\'\'

Şeb-i Arus isminin tescillenmesindeki amacın sadece Konya\'ya ait olduğunu belirlemek için olduğunu ifade eden Yanar, \'\'İstanbul, Ankara’da Şeb-i Arus töreni düzenleniyor, bize az kişi gelebilir gibi bir endişemiz yok. Bizim endişemiz formatından çıkartılarak, dejenere edilmesidir. Biliyorsunuz sema gösterisi UNESCO koruması altındadır. Eğer dejenere edildikten sonra UNESCO, semadan elini çekerse, Allah korusun daha da öksüz kalır korkusu var. Her tarafta sema yapılsın. Öne çıksın. Fakat dejenere edilmEden yapılsın. Ertuğrul Gazi şenlikleri Söğüt\'te ise, Çanakkale Şehitlerimizi anma Çanakkale de ise semanın yeri de Konya’dır” dedi.

