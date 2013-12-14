Şeb-i Arus etkinliğine katılan Başbakan Erdoğan protesto edildi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ikincisi düzenlenen Şeb-i Arus etkinliğinde protesto edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ikinci kez düzenlenen Şeb-i Arus etkinliğinin dün akşamki bölümüne katılan Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında izleyicilerin bir kısmı tempolu alkış ve ıslıklarla protestoda bulundu.

Doğan Haber Ajansı’ndan Yaşar Kaçmaz’ın haberine göre, protestonun sürmesi üzerine bir grupta Başbakan Erdoğan'a, " Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla destek verdi. Erdoğan'ın konuşması sona erdikten sonra salondan "yuh" sesleri ile "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganlarının birlikte yükseldiği duyuldu.