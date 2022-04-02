Sean Penn, milyarderlere seslendi: Ukrayna'ya savaş uçakları alın

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Aktör Sena Penn, savaşta direnişi sürdürebilmesi için milyarderlere Ukrayna'ya iki filo F-15 veya F-16 savaş uçağı alma çağrısı yaptı.

Penn, dünyanın en zenginlerinden Rusya'nın kullandığı MiG ve SU'lardan daha yüksek teknolojiye sahip savaş uçakları almasını talep etti.

Twitter üzerinden çağrıda bulunan aktör, bu uçakların yaklaşık 300 milyon dolara mal olacağını belirtirken; ek olarak 200 milyon dolarlık füze savunma sistemleri de alınabileceğini söyledi.

Penn, "Bir milyarder bu savaşı bitirebilir" yazdı.

Sean Penn, son birkaç aydır Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski hakkında bir belgesel hazırlıyordu. Oscar ödüllü aktör, Rusya'nın saldırısını başlattığı gün Kiev'deydi. Savaş süresince de Penn'in ekibi Kiev'de kaldı ve hükümet görevlileriyle yakından çalıştı.