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Dünya

Sean Penn, Küba'da Castro'yla konuşacak

Sean Penn, Fidel Castro’dan demeç almak için Küba’ya gitti.

27 Ekim 2009 02:00

‘Harvey Milk’ filmindeki rolüyle bu yıl ikinci kez En İyi Aktör Oscar’ını alan ABD’li ünlü oyuncu Sean Penn, Fidel Castro’dan demeç almak için Küba’ya gitti.

TMZ.com sitesinin haberine göre, 48 yaşındaki aktör Vanity Fair dergisinin özel haberi için, ‘ABD’de Başkan Barack Obama’nın iktidara gelişinin Küba’ya etkilerini’ yerinde görmek üzere yola çıktı. Hollywood konusunda uzman internet sitesi, Penn’in geçen haziranda, başka faaliyetlerle ilgilenmek ve ailesine daha fazla zaman ayırmak amacıyla oyunculuk kariyerine ara verme kararı aldığını açıkladı. 1996’dan beri aktris Robin Wright Penn’le evli olan Sean Penn’in iki çocuğu bulunuyor.

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