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Sean Penn Kaşıkçı için Türkiye'de

Penn, Kaşıkçı'nın hakkında bir belgesel hazırlamak için İstanbul'a geldi

05 Aralık 2018 18:16

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında bir belgesel hazırlamak için İstanbul'a geldi.

Ünlü aktör Suudi Başkonsolosluğu'nun önünde kamera ekibiyle beraber çekim yaptı.

Ayaklıgazete.com'un haberine göre Penn cinayetin detaylarını öğrenmek için birçok yetkili ile görüşecek. Penn'in ayrıca Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile görüşeceği öğrenildi.

Sean Penn’in İstanbul’dan sonra Ankara’ya geçip yetkililerle görüşmesi bekleniyor. Oyuncunun bütün dünyanın ilgisini çeken Kaşıkçı cinayetinin gerçek detayları Türkiye ile işbirliği yapıp kamuoyuna daha çok duyurmak için elinden geleni yapmak istediği öğrenildi.

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