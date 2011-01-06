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Dünya

SEAN PENN HAYATINI HAİTİ'YE ADAYACAK ANKARA (A.A)

06 Ocak 2011 19:14

-SEAN PENN HAYATINI HAİTİ'YE ADAYACAK ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Oscar ödüllü Amerikalı aktör Sean Penn, hayatının geri kalanını, geçen yıl 12 Ocakta Haiti'de meydana gelen depremde mağdur olanlara yardım etmeye adayacağını söyledi. ABD'de yayımlanan bir derginin muhabirine bölgeyi gezdiren ve açıklamalar yapan Penn, depremin şok edici yıkıcılığı, yoksulluk ve bağışlarla ilgili bilgi verdi. Penn, tahribatın çok fazla olduğunu ifade ederek, hayatının geri kalan kısmında çalışmadığı dönemleri Haiti'de geçireceğini ve kendisini buradaki insanlara adayacağını belirtti. Haiti banliyösündeki Petionville'de bulunan 55 bin kişinin yaşadığı J/P HRO mülteci kampının da lideri haline gelen Penn'in, burada 11 bin çadırı denetlediği, tıbbi personel teminine ve gıda yardımının dağıtımına yardımcı olduğu kaydedildi.

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