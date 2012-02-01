-Sean Penn Haiti özel elçisi oldu PORT-AU-PRINCE - (A.A) 01.02.2012 - Amerikalı aktör Sean Penn, Haiti'deki 2010 depreminden bu yana yaptığı insani çalışmalardan dolayı Haiti özel elçisi seçildi. Hollywood yıldızı, Haiti Ulusal Sarayı'nda düzenlenen törende özel elçi payesini Haiti Devlet Başkanı Michel Martelly'den aldı. Martelly, Penn'e dünyanın ilgisini Karayip ülkesine çektiği için teşekkür etti. Devlet Başkanı, Penn ile "tek dezavantajın, artık 'aktör' değil 'elçi' ünvanı ile anılacaksın" diyerek şakalaştı. Penn'in J/P Haitian Relief Organization isimli kuruluşu, 12 Ocak 2010 depreminden birkaç ay sonra depremzedelere yerleşim yeri sağlamak için kuruldu.