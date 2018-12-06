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Sean Penn AKP'yi ziyaret etti

Hollywood oyuncusu ve 'aktivist' Sean Penn, Cemal Kaşıkçı belgeseli çekmek için Türkiye'de bulunuyor

06 Aralık 2018 20:13

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili belgesel çekmek için Türkiye'de bulunan Hollywood oyuncusu ve 'aktivist' Sean Penn,  AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ziyaret etti.

Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, Kaşıkçı hakkında bir belgesel hazırlamak için geldiği İstanbul'da dün, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu önünde çekim yapmıştı.

Ünlü oyuncu Sean Penn, bugün de AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ziyaret etti. Penn'in ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Aktay, "Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili belgesel çekmek üzere Türkiye'ye gelen ünlü Hollywood oyuncusu Sean Penn'i Genel Merkez'de ağırlayarak sohbet ettik" ifadelerini kullandı.

 

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