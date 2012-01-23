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Dünya

Seal ve Heidi Klum ayrı yaşama kararı aldı NEW YORK (A.A)

23 Ocak 2012 11:24

-Seal ve Heidi Klum ayrı yaşama kararı aldı NEW YORK (A.A) - 23.01.2012 - Ünlü İngiliz şarkıcı Seal ile Alman süper model, sinema sanatçısı ve modacı Heidi Klum, ayrı yaşama kararı aldıklarını açıkladı. Ünlü çift, dün akşam yaptıkları açıklamada ne yapmak istedikleri konusunda karar vermek için uzun bir süre yaptıkları iç hesaplaşma sonunda ''ilişkilerinde yaşanan kopma'' nedeniyle ayrı yaşamaya karar verdiklerini belirtti. 2005 yılından beri evli bulunan ünlü çift yaptıkları açıklamada, ayrı yaşama konusunda aldıkları karar nedeniyle birbirlerine kırgın olmadıklarını kaydederek, özel hayatlarına saygı gösterilmesini istedi. Dünyada en çok tanınan çiftler arasında gösterilen ve her yıl evlilik yeminlerini tazeledikleri bilinen ünlü çiftin, biri Klum'un bir önceki ilişkisinden olan kızı olmak üzere toplam 4 çocuğu bulunuyor.

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