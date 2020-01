SDG'ye IŞİD çağrısı: Kayıpları bulun!

Rakkalı yönetmen Amer Matar tarafından başlatılan kampanyada IŞİD terör örgütünün esir tuttuğu ve hâlâ haber alınamayan kişiler için Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yardım çağrısı yapıldı.

Kampanyayı başlatan Rakkalı yönetmen Amer Matar, “Elimizde yüzlerce isim, fotoğraf ve tutuklama tarihi var. Tam bir liste değil bu ama her gün yeni isimler ortaya çıkıyor” dedi. The Guardian’a konuşan Matar, “Askeri veya adli kurumların hiçbiri IŞİD’in kaçırdığı kişilerle ciddi olarak ilgilenmedi ve onlardan yanıt alamadık. Ailelerimiz, ilgili herkesin gözünde ikinci sınıf vatandaş” tepkisini gösterdi.

Duvar'da yer alan habere göre Matar, bugün Almanya’da yaşıyor. Kardeşi Muhammed Nur Matar, dört yıl önce Rakka’da bir kadının IŞİD’e karşı protestosunu görüntülerken gözaltına alınmış. Matar, kardeşinin nerede olduğunu bilmiyor ama hâlâ girilmeyen IŞİD hapishaneleri olduğu için umudunu kaybetmemiş: “Onu bulacağız. Bu kampanyayı Muhammed Nur ve onun gibi binlerce kişi için başlattık.”

En az 8 bin 119 kaybın 286'sı çocuk

Matar’ın internet üzerinden başlattığı kampanyaya, Rakka’da sahada olan bir grup Suriyeli eylemci de yardımcı oluyor. Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) isimli grup, 8 bin 119 kayıp şahsı belirlemiş. Bu kişilerin 286’sı çocuk, 300’den fazlası da kadın. SNHR, IŞİD’in gücünün zirvesinde olduğu dönemde 54 gözaltı merkezi kurduğunu ancak onlarca gizli hapishane ve hücreye de sahip olduğunu belirtiyor.

Sorumluluk SDG'de

SNHR’nin bir sözcüsü The Guardian’a açıklamasında, en az 1600 kişinin IŞİD hapsihanelerinde can verdiğini söyledi. Ölüm sebepleri arasında işkence, toplu infaz, hapishanelerin Amerikan hava saldırılarında hedef alınması ve esirlerin ceza olarak cephede ağır işlerde çalıştırılması var. Sözcü, The Guardian üzerinden SDG’ye şu çağrıda bulundu:

“IŞİD hapishanelerinde zorla kaybedilen binlerce kişiye ne olduğunu ortaya çıkarmak SDG’nin sorumluluğunda. Örgütün en önemli idari merkezlerinin ve liderlerinin bulunduğu Rakka dahil, militanların kontrol ettiği geniş bölgeleri artık SDG kontrol ediyor. Onlar ayrıca IŞİD’in onlarca güvenlik yetkilisini ve liderini de gözaltına aldı. Bu kişiler, zorla kaybedilenlerin kaderini açığa kavuşturacak bilgilere sahip.”

The Guardian, SDG’nin eski tutsakların izini sürme çabalarıyla ilgili bir soruya yanıt vermediğini de yazdı.

SNHR, şu an sahada eski IŞİD hapishanelerini gezerek kanıt topluyor.