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Dünya

SDG'den Esad'a yanıt: Müzakereye varız

Esad, müzakere ile olmazsa SDG'nin elindeki bölgeleri güç kullanarak alacaklarını söylemişti

31 Mayıs 2018 20:59

Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ülkenin kuzeyinde kontrol ettikleri topraklar konusunda bugün Devlet Başkanı Beşar Esad’dan gelen açıklamalara yanıt verdi.

SDG, Suriye’deki ihtilafa son vermek için müzakereleri desteklediklerini belirtti; etnik ve dini hakları koruyan demokratik bir sistem istediklerini açıkladı.

Açıklamada, askeri bir çözümün ihtilafa son vermeyeceği vurgusu yapıldı.

Ne olmuştu?

Esad, Russia Today ile söyleşisinde SDG’nin elindeki bölgeleri alacaklarını belirtimiş, hükümetin ‘SDG ile müzakere kapıları açtığını’ söyleyerek, “Bu ilk seçenek. Eğer olmazsa, o bölgeleri güç yoluyla özgürleştirme yoluna gideceğiz” demişti.

 

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