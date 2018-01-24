SDG: Yabancı gönüllüler Afrin'e gitti

Öncülüğünü, Türkiye tarafından PKK'nın Suriye kolu olarak kabul edilen PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin yaptığı SDG; Alman, ABD'li ve İngiliz gönüllülerin Afrin'e gittiğini belirtti.

SDG'nin sözcüsü Redul Celil, Reuters'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekâtı'nı düzenlediği Afrin'e giden yabancı gönüllü sayısını "onlarca" diye tanımladı. "Rakka'da savaşmış olan ya da hâlen Deyr ez Zor'da savaşan yabancı savaşçılarda Afrin'e gitme konusunda bir arzu vardı" diyen Celil, söz konusu gönüllülerin ne zaman Afrin'e gittiği sorusuna cevap vermedi.

Celil, "Türk işgaline karşı savaşacaklar" dediği bu YPG'liler arasında "ABD'li, İngiliz ve Alman'ın yanı sıra Avrupa, Asya ya da Amerika'nın farklı ülkelerden gelenler olduğunu" belirtti.

Türkiye'ye yalanlama

SDG sözcüsü Celil, Reuters'a yaptığı açıklamada ayrıca Türkiye'nin Afrin'de IŞİD'lilerin olduğu yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını ve küresel algıyı yanlış yönlendirme amaçlı olduğunu söyledi.

"Bütün dünya Afrin'de DAEŞ'in olmadığını biliyor" diyen Celil, SDG ve YPG'lilerin kayıplarının Türkiye'nin duyurduğu oranda olmadığını savundu. Celil ayrıca SDG'nin onlarca Türk askerini ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubunu öldürdüğünü iddia etti ancak net bir sayı vermedi.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta başlattığı ve Özgür Suriye Ordusu ile koordine bir şekilde sürdürdüğü "Zeytin Dalı Harekâtı" Afrin'deki YPG varlığını sonlandırmayı hedefliyor.

Afrin'e yönelik operasyonu ilk dört günüyle ilgili kamuoyunu bilgilendiren TSK'dan Salı gecesi yapılan açıklamada, "Şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 260 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" denilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamada, "karşı taraftan 268 kişinin etkisiz hâle getirildiğini" belirtmişti. Operasyonun başladığ tarihten bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de üç asker yaşamını yitirdi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, TSK bombardımanları neticesinde Afrin'de 28 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Gözlemevi, YPG bombardımanlarında ise muhaliflerin kontrolündeki Azez'de iki sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, harekât sırasında Suriye destekli muhaliflerden 48, YPG'den ise 42 kişi öldü.

DW/Reuters,SSB/CÖ

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