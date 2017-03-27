SDG, Tabka Hava Üssü'ne girdi

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in başkenti olarak kabul edilen Rakka'nın batı kırsalındaki Tabka Hava Üssü'ne giriş yaptı.
Böylece SDG, 2014'te IŞİD'in hava üssünü Suriye ordusundan ele geçirmesiyle bölgeye giriş yapan ilk güç oldu.
IŞİD, Tabka Hava Üssü'nü ele geçirmesinin ardından burada bulunan 200 askeri infaz etmişti.
Tabka Hava Üssü, IŞİD'in en önemli askeri eğitim merkezlerinden biri.
Öte yandan SDG, IŞİD'in Tabka Barajı'nın Koalisyon'un hava saldırıları nedeniyle çökmek üzere olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.