SDG sözcüsü Talal Silo Türkiye'de sorguda

Özgür Suriye Ordusu’na teslim olan Suriye Demokratik Güçleri'nin eski sözcüsü Talal Silo’nun ÖSO tarafından Türk emniyet güçlerine teslim edildiği bildirildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre; 2 gün önce teslim edilen Silo, Türkiye'ye getirilerek MİT ve emniyet istihbarat birimleri tarafından sorguya alındı.

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Reuters'a konuşan ÖSO sözcüsü İbrahim el İdlibi, Silo'nun ÖSO'dan bazı komutanlarla gizli işbirliği yaptığını ileri sürmüştü.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Talal Silo'nun SDG'den ayrıldığından haberdar olduklarını açıklamıştı. SDG'den ise Silo'nun saf değiştirmesiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.