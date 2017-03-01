SDG Sözcüsü: ÖSO Menbiç'te elimizdeki köylere saldırdı

Suriye'nin Menbiç kasabasındaki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) askeri konseyi sözcüsü, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ellerindeki köylere saldırdığını söyledi.

ABD'den destek alan Suriye Demokratik Güçleri'nin çatısını Türkiye tarafından 'terör örgütü' olarak kabul edilen Kürt silahlı gücü YPG oluşturuyor. SDG içerisinde Arap unsurlar da bulunuyor.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan Sözcü, "kente yönelen Türk tehditlerine karşı kendilerini tuttuklaranı, ancak gerekirse kenti savunacaklarını da" belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta El Bab kasabasının Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında IŞİD'den alınmasınn ardından "Şimdi sırada Menbiç var. Sonra, yeni dönemde ABD ile el ele verebilirsek Rakka var" demişti.

Bu arada, Fransız haber ajansı AFP'de yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki ilerlemesinden kaygılanan Beşar Esad yönetiminin, Kürtlerle bir tür "mantık ortaklığı" yaptığını yazdı.

Analizde, büyük kısmını Kürtlerin oluşturduğu ABD destekli SDG'nin Türkiye'nin bölgeye girmesine şiddetle karşı olduğu söyleniyor.

Görüşlerine yer verilen, Suriye'de yayınlanan El Vatan gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Vaddah Abed Rabbo da "Hükümet için, aynı Kürtler için olduğu gibi düşman Erdoğan. Sınır bölgelerini işgal projesini dengelemek istiyorlar. Türkiye'nin Suriye topraklarındaki ilerleyişini engellemek için cephedeki güçlerin ittifak yapması tamamen normal. Şimdi Türk güçleri tamamen sarıldı" diyor.

Türk hava saldırıları, topçu ateşi ve askerlerinin yardımıyla Suriyeli muhaliflerin geçen hafta, IŞİD'in Halep bölgesinde elinde tuttuğu son yer olan El Bab'a girdiği belirtilirken, Suriye güçlerinin de güneyden El Bab'a ilerlediği ancak Rusya'nın Ankara'yla yaptığı anlaşma sonucu, El Bab'a girmedikleri vurgulanıyor.

Bunun yerine rejim güçlerinin doğuya yönelip, IŞİD'in elindeki köylere geçirerek SDG güçleriyle birleştikleri kaydediliyor.

Orta Doğu Uzmanı Fabrice Balanche de, 15 günde 20 köyü birden el geçiren Suriye güçlerinin Menbiç'in güneybatısında geldiklerini ve SDG güçlerinin yakınlarına geldiğini anlatıyor.

Balanche bu bölgeyi kapatarak, Suriye rejiminin Türkiye destekli güçlerin daha doğuya ilerleme isteğini engellediğini söylüyor.

Balanche "El Bab üzerinden Rakka yolu Türklere kapandı. Ayrıca Menbiç'e güneyden de saldıramazlar." diyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başı Rami Abdülrahman da "Her taraftan sarıldılar. Doğuda, güneydoğuda ve batıda Kürtler var. Rejim ise güneyde. Suriye Ordusu veya Kürtler tarafından denetlenmeyen bir noktadan Rakka'ya gidiş şansları yok. Rakka'ya cidden girmek istiyorlarsa, ya Kürtler ve Suriye Ordusu'na karşı bir cephe açmalılar ya da bir anlaşma yapmalılar" şeklinde konuşuyor.