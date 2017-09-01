SDG: Rakka'da eski kenti IŞİD'den aldık

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'da eski kentin IŞİD'den tamamen geri alındığını açıkladı.

SDG sözcüsü Talal Silo, Rakka’nın tarihi kentindeki IŞİD militanlarının temizlendiğini söyledi.

Gazete Duvar’ın aktardığına göre Silo, "IŞİD’le çatışmaların ardından güçlerimiz bugün eski kentte tam kontrolü ele geçirdi" dedi.

Suriye Demokratik Güçleri'nin, 2013'ten bu yana IŞİD’in Suriye’deki fiili başkenti olan Rakka’da sürdürdüğü ‘Fırat’ın Gazabı’ isimli operasyonda sona yaklaşıldığı belirtiliyor. Operasyona YPG’nin de katılması Türkiye ile ABD arasında anlaşmazlık konusu olmuştu.