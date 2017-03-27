T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

SDG, Rakka yakınındaki hava üssünü ele geçirdi

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'nın yaklaşık 45 km batısındaki stratejik önemde Tabka Hava Üssü'nü IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri aldıklarını duyurdu.

27 Mart 2017 04:09

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'nın yaklaşık 45 km batısındaki stratejik önemde Tabka Hava Üssü'nü IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) "tamamen geri aldıklarını" duyurdu.

SDG sözcülerinden Talal Sello, akşam saatlerinde Reuters'a yaptığı açıklamada hava üssünün yüzde 60 ila 70'inin kendi kontrollerine geçtiğini, birkaç saat içinde tüm kontrolü ele geçirmeyi umduklarını belirtmişti.

Suriyeli muhaliflerden oluşan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hava üssünün SDG eline geçtiğini doğruladı.

Ağustos 2014'ten bu yana

Operasyon, Rakka'nın ve yakınlarındaki Tabka Barajı'nın IŞİD'den geri alınması için başlatılan harekâtın bir ayağını oluşturuyor.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri , geçen Kasım ayında Rakka'ya yönelik ABD destekli bir operasyon başlatmıştı.

havadan asker indirmişti.

ABD de Mart ayı başında Rakka operasyonunu desteklemek üzere, bölgeye yüzlerce deniz piyadesi gönderdiğini açıklamıştı.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi ise Rakka'ya ABD ya da Türkiye tarafından Suriye'nin dahil olmayacağı bir operasyonun meşru olmayacağını söylemişti.

Tabka'da bulunan ve IŞİD'in geçtiğimiz günlerde çökebileceği uyarısında bulunduğu barajın ise sağlam olduğu belirtildi.

IŞİD, Suriye'nin en büyük barajı olan Tabka Barajı'nın SDG güçlerinin hava saldırısında hedef alındığını iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre, baraj stratejik önemi ve bölge elektriğini sağlaması yanında, baraj içindeki tesisler IŞİD'in ana karargâhlarından biri ve IŞİD liderlerin Suriye dışındaki saldırıları buradan planlıyor.

Bölgenin kontrolünün ele geçirilmesiyle birlikte Rakka ile Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan IŞİD kontrolündeki bölgelerin bağlantısı kesilmiş olacak.

Suriye Demokratik Güçleri'nin bünyesinde YPG'nin yanı sıra Arap silahlı gruplar da bulunuyor. Gruplar ABD'den hem hava desteği hem de teknik yardım alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDSuriye Demokratik Güçleri RakkaTabka HavaIŞİDDevleti)Suriye Demokratik GüçleriRakkaTalal SelloReutersSuriyeHakları GözlemeviSDGAğustosTabka Barajı IŞİDKürtlerinHalk Savunma BirlikleriKasımMart

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24