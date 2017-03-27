SDG, Rakka yakınındaki hava üssünü ele geçirdi

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'nın yaklaşık 45 km batısındaki stratejik önemde Tabka Hava Üssü'nü IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) "tamamen geri aldıklarını" duyurdu.

SDG sözcülerinden Talal Sello, akşam saatlerinde Reuters'a yaptığı açıklamada hava üssünün yüzde 60 ila 70'inin kendi kontrollerine geçtiğini, birkaç saat içinde tüm kontrolü ele geçirmeyi umduklarını belirtmişti.

Suriyeli muhaliflerden oluşan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de hava üssünün SDG eline geçtiğini doğruladı.

Operasyon, Rakka'nın ve yakınlarındaki Tabka Barajı'nın IŞİD'den geri alınması için başlatılan harekâtın bir ayağını oluşturuyor.

Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri , geçen Kasım ayında Rakka'ya yönelik ABD destekli bir operasyon başlatmıştı.

ABD de Mart ayı başında Rakka operasyonunu desteklemek üzere, bölgeye yüzlerce deniz piyadesi gönderdiğini açıklamıştı.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Beşar Caferi ise Rakka'ya ABD ya da Türkiye tarafından Suriye'nin dahil olmayacağı bir operasyonun meşru olmayacağını söylemişti.

Tabka'da bulunan ve IŞİD'in geçtiğimiz günlerde çökebileceği uyarısında bulunduğu barajın ise sağlam olduğu belirtildi.

IŞİD, Suriye'nin en büyük barajı olan Tabka Barajı'nın SDG güçlerinin hava saldırısında hedef alındığını iddia etmişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre, baraj stratejik önemi ve bölge elektriğini sağlaması yanında, baraj içindeki tesisler IŞİD'in ana karargâhlarından biri ve IŞİD liderlerin Suriye dışındaki saldırıları buradan planlıyor.

Bölgenin kontrolünün ele geçirilmesiyle birlikte Rakka ile Suriye'nin orta kesimlerinde yer alan IŞİD kontrolündeki bölgelerin bağlantısı kesilmiş olacak.

Suriye Demokratik Güçleri'nin bünyesinde YPG'nin yanı sıra Arap silahlı gruplar da bulunuyor. Gruplar ABD'den hem hava desteği hem de teknik yardım alıyor.