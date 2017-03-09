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Dünya
Deutsche Welle

SDG: Rakka operasyonunda Türkiye’nin rolü olmamalı

Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Talal Sülo, Rakka kentinin IŞİD’den kurtarılması operasyonunda Türkiye’nin herhangi bir rol almaması gerektiğini ABD’ye ilettiklerini söyledi.

09 Mart 2017 20:57

Reuters haber ajansına konuşan Sülo "Türk tarafı bir işgal gücüdür ve daha fazla Suriye toprağı işgal etmesine izin verilemez” dedi. Talal Sülo, Suriye Demokratik Güçleri olarak bu mesajı ABD Senatörü John McCain ve Suriye'deki ABD'li askeri yetkililere geçen ay yaptıkları toplantıda ilettiklerini belirtti.

Talal Sülo Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka'nın dış mahallelerine ulaşmasının kente giden anayolun kesilmesinden sonra birkaç haftalık bir iş olacağını ifade etti. SDG Sözcüsü "Birkaç hafta içinde kentin kuşatılacağını ümit ediyoruz" dedi.

Öte yandan ABD Rakka operasyonuna katılmak üzere bir topçu birliğini Suriye'ye gönderdi. Suriye'deki koalisyon güçlerinin sözcüsü ABD Ordusu Hava Albayı John Dorrian bölgeye gönderilen ek Amerikan güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri ve Suriye Arap Koalisyonu ile birlikte hareket edeceğini ve cephe önünde yer almayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Suriye'de YPG'ye yönelik desteğin süreceği ve YPG ile PKK arasında bağ olduğuna inanılmadığı mesajı verilmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

Reuters / EC, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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