SDG: Rakka operasyonu başladı

Suriye'de, ABD öncülüğündeki koalisiyon güçlerinin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rakka'yı IŞİD'den kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin pazar günü Rakka'nın kuzeyindeki Ain Issa'da yaptığı basın toplantısında, Rakka ve civarını IŞİD'den kurtarmak üzere operasyonun başladığı ve bir komuta merkezinin kurulduğu bilgisi verildi.

Basın toplantısına katılan SDG komutanları, Rakka operasyonunun ABD hava saldırılarıyla destekleneceğini ve operasyoa yönelik uluslararası destek sözü aldıklarını ifade etti. Suriye Demokratik Güçleri sivil halka, IŞİD militanlarının olduğu yerlerden çıkma çağrısı yaptı. Rudaw haber ajansının haberine göre SDG'li komutanlar yaptıkları açıklamada Türkiye'nin de Suriye'nin içişlerine karışmamasını talep ettiklerini bildirdi.

Suriye Demokratik Güçleri, ülkedeki Kürt ve Arap birliklerden oluşuyor. Kürt birlikleri içinde Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul ettiği, ABD'nin ise Suriye'de destek verdiği YPG güçleri de yer alıyor. Türkiye, ABD'nin YPG'ye desteğini çekmesini istiyor.

Son olarak Rakka operasyonuna yönelik ABD'li komutan General Stephan Townsend Bağdat'ta yaptığı açıklamada YPG güçlerinin de Rakka operasyonuna katılmak istediklerini kaydetmişti. ABD'li general, kısa süre içinde etkin olabilecek tek gücün içinde YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri olduğunu ifade ederek, bu birliklerle birlikte en kısa sürede Rakka’ya girmek istediklerine dikkat çekmişti.

Rakka 2014 yılından bu yana IŞİD örgütünün kontrolü altında bulunuyor.

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DW/rtr/AP/dpa/AFP