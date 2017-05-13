SDG Rakka için geri sayımı başlattı

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni silahlarla donatılmasına onay verdiği Suriye Demokratik Güçleri'nden Rakka operasyonuyla ilgili açıklama geldi.

Belkemiğini Suriyeli Kürtlerden oluşan Halk Savunma Birlikleri YPG'nin oluşturduğu grup, IŞİD'in kalesi konumundaki Rakka'ya yönelik operasyonun başlaması için silahların beklendiğini duyurdu.

ABD'den hava desteği alan Suriye Demokratik Güçleri, operasyonunun gelecek haftalarda başlayabileceğinin de sinyalini verdi.

SDG komutanlarından Rojda Felat başlangıç zamanı olarak Haziran ayını telaffuz etti.

Özel silahlar ve zırhlı araçlar gönderilecek

SDG Eş Başkanı Kahraman Hassan ise ABD Başkanı Donald Trump'ın silah kararı ile kendilerine "özel silahlar ve zırhlı araçlar" gönderileceğini belirtti.

Hassan, yeni silahların kısa süre içinde ellerinde olacağına inandığını söyledi.

IŞİD Tabka'dan kaçtı

ABD'nin silah kararından 2 gün sonra Suriye Demokratik Güçleri Rakka'ya açılan kapı olarak görülen Tabka'yı IŞİD'ten geri aldı.

Mart ayında başlatılan operasyon sonucunda kasaba merkezi ve stratejik öneme sahip Tabka Barajı IŞİD'ten temizlendi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, IŞİD'in kenti tamamen terk ettiği, kaçan IŞİD'lilerin takip edildiği belirtildi.

SDG'nin güvenliği kontrol altına aldığı Tabka'ya sivillerin dönmeye başladığını da duyuruldu. 2 aydır aralıksız devam eden çatışmalar nedeniyle büyük bir yıkımın gerçekleştiği kasabada gıda ve su sıkıntısı olduğu belirtiliyor.

Fırat Nehri kıyısında yer alan ve Suriye'nin en büyük barajının bulunduğu Tabka, Rakka'yı Musul ve Bağdat gibi şehirlere bağlayan bir kavşak konumuna sahip. Bu nedenle Rakka'nın kuşatılması için Tabka'nın IŞİD'ten temizlenmiş olması büyük önem taşıyor.

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AFP/Reuters/AP/dpa/ÖA/GA