SDG'nin tutuklu teröristleri para karşılığı serbest bıraktığı belirtildi; iki eski IŞİD militanı, Türkiye'ye yerleştiklerini söyledi

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Suriye'nin kuzeydoğusunda yaklaşık 10 bin IŞİD bağlantılı radikal İslamcı terörist olduğundan şüphelenilen insanın tutulduğu hapishanelerden sorumlu olan Suriye Demokratik Güçleri'nin para karşılığında tutukluları serbest bıraktığı belirtildi.

The Guardian'ın serbest bırakılma formlarından aktardığına göre tutuklular 8 bin dolar karşılığında serbest kalabiliyor.

Ödeme yaptıktan sonra serbest kalan tutukluların tekrar bir silahlı organizasyona katılmayacağı ve Suriye'nin SDG kontrolündeki bölgelerinden çıkacağına dair bir kağıt imzaladığı belirtildi.

The Guardian'a konuşan iki eski IŞİD savaşçısı, serbest kaldıktan sonra aileleriyle buluşup önce İdlib'e, oradan da sınırı geçip Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Teröristler, aileleriyle otoritelerden saklanarak Türkiye'de yaşadıklarını dile getirdi.

SDG, belgelerin sahte olduğunu ve böyle bir uygulamalarının bulunmadığını iddia etti.