SDG Komutanı: El Bab'ı Türkiye destekli radikal gruplardan kurtaracağız

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Cemal Ebu Cuma, El Bab Askeri Konseyi'nin kuruluşunun 1. yıl dönümünde açıklamalarda bulundu.

Sol'un ARA News'den aktardığı habere göre Ebu Cuma, El Bab ve bölge halkının hâlâ "IŞİD benzeri terörist grupların elinde acı çektiğini" söyledi.

Halka karşı katliam ve yerinden etme suçlarının işlendiğini savunan Ebu Cuma, Türkiye destekli 'Fırat Kalkanı' gruplarının halkı terörize ederek, "hırsızlık, yağma, cinayet ve sivilleri alıkoyma" suçlarını işlediklerini iddia etti.

Ebu Cuma, El Bab ve çevresini Türkiye destekli "radikal gruplardan" kurtaracaklarını da sözlerine ekledi.