SDG, "IŞİD hücrelerini temizlemek için" El-Hol kampına girdi

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Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin terör örgütü olarak nitelendirdiği Suriye Demokratik Güçleri(SDG) liderliğindeki bir grubun "güvenlik operasyonu" için radikal İslamcı terör örgütü IŞİD üyelerinin ailelerini tutulduğu El-Hol tutuklu kampına girdiği açıklandı.

Operasyonun kampı son aylarda aktifleşen IŞİD hücrelerinden temizlemek için başlatıldığı ifade edildi.

Aralarında SDG'nin "Asayiş" adını verdiği "iç güvenlik birimi" mensuplarının da bulunduğu 5 bin ila 6 bin SDG'linin kampta yaklaşık 15 gün boyunca aramalar ve tutuklamalar yapacağı bildirildi.

The Guardian'ın aktardığına göre yerel Kürt kaynaklar amacın IŞİD elebaşlarını izole edip tutuklamak olduğunu ve şu ana kadar arananlardan birinin gözaltına alındığını söyledi.

Aynı kaynaklar "operasyonda" SDG'nin Batılı müttefiklerinin yer almadığını söylerken, ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı askeri koalisyon, "operasyonda destekleriyle yer aldıklarını" ifade etti.

Koalisyon sözcüsü Wayne Marotto, "SDG ve Asayiş partnerlerimiz El-Hol kampındaki güvenliği, emniyeti ve STK'ların kamptakilere erişimini artırmak niyetiyle bir operasyon başlattı. Kampta IŞİD'in gelecek jenerasyonlarının büyümesini önlemek IŞİD'i yenme görevinin kalıcı olmasını sağlayacak" dedi.

El-Hol kampında çoğunluğu kadın ve çocuk 70 bin kişi tutuluyor. Bu kişilerinin çoğunluğunun radikal İslamcı terör örgütünün işgal ettiği tüm toprakları kaybetmesine rağmen IŞİD'i desteklemeye devam ettiği biliniyor. Kampa giriş çıkışları kontrol eden SDG, kampın içerisinde çok az kontrole sahip olduğunu kabul etmişti. Daha önce SDG'li gardiyanlara yardım gruplarının verdiği yemek bıçaklarıyla saldırılmıştı.

Uzmanlar, uzun süredir kampın radikalleşme için el verişli bir ortam oluşturduğu değerlendirmesinde bulunuyordu.