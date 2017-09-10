SDG, Deyr ez Zor'a operasyon başlattı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor kentinin kırsalındaki bölgeleri IŞİD'den temizlenmek için 10 bin savaşçıyla operasyon başlattı.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava desteğiyle başlatılan operasyonda şimdiye kadar birçok köy ve mezra IŞİD'in elinden alınırken, şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun’un haberine göre; SDG, Suriye ordusu tarafından alınacağı belirtilen kentin merkezine girmeyecek. SDG'nin Deyr ez Zor'un doğu kırsalını IŞİD'den temizleyeceği kaydedildi.

Fırat nehri üzerinde bulunan Deyr ez Zor kenti 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti. Kentin yüzde 70'i IŞİD'in, diğer kısmı ise Suriye ordusunun denetiminde bulunuyor.

Suriye ordusu bu hafta 3 yıllık IŞİD kuşatmasını kırarak sivillere gıda yardımında bulunmuştu.