SDG, Afrin'in batısındaki bazı bölgeleri ÖSO'ya bırakıyor

Suriye'nin Hatay sınırındaki Afrin bölgesini kontrol eden YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Afrin'in batısındaki bazı bölgeleri Özgür Suriye Güçleri (ÖSO) içindeki El Mutasım Tugayı'na bırakacağı açıklandı.

El Mutasım Sözcüsü Mustafa Sejari, ABD aracılığıyla iki ay boyunca yürüttükleri pazarlığın sonucunda SDG ile bir anlaşmaya vardıklarını Twitter hesabından duyurdu.

Anlaşmanın metnini de yayınlayan Sejari, bu sayede 300 bin kişinin evine dönebileceğini yazdı ve ekledi:

"Halkımız, evinize ve topraklarınıza geri döneceğiniz gün yakın. Bizim için dua ettiğinizi biliyoruz.”

Sejari'nin paylaştığı anlaşma metnine göre Tel Rıfat, Şeyh İssa ve Minak etrafında SDG'nin IŞİD'in elinden aldığı bölgeler ÖSO'ya bırakılacak.

Bu bölgeler Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolündeki Afrin'in merkezi ile Türkiye destekli ÖSO güçlerinin Fırat Kalkanı kapsamında IŞİD'den aldığı bölgelerin arasında bulunuyor.

Anlaşmanın şartları ise şöyle:

Bölgede yalnızca El Mutasım Tugayları silah taşıyabilecek.

Özgür Suriye Ordusu personeli de dahil olmak üzere bölgede yaşayan siviller, silahsız olmak şartıyla köylerine dönebilecek.

Kürt sivillerin El Mutasım Tugayları kontrolü altındaki köylere girme ve buralara yerleşme hakkı bulunacak.

Suriye Demokratik Güçleri, kontrolü altında bulunan Menbiç'in merkezi ile Türkiye destekli ÖSO güçlerinin Fırat Kalkanı kapsamında IŞİD'den aldığı bölgelerin arasında bulunan bazı köyleri de Suriye rejiminin kontrolüne bırakmıştı.

SDG'nin içindeki en büyük güç olan ve Suriyeli Kürtlerin oluşturduğu Halk Savunma Birlikleri (YPG), Türkiye tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor.

Washington ise YPG'yi IŞİD'e karşı mücadelede bir ortak olarak görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump 9 Mayıs'ta ülkesinin YPG'ye silah yardımı yapmasını onaylamıştı.