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Spor

Scottie Wilbekin, Türk Milli Takımı'na davet edildi

DHA'ya veridği röportajında, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum" diyen Wilbekin, Milli Takım'a davet edildi

19 Haziran 2018 15:32

Darüşşafaka'nın yıldız basketbolcusu Scottie Wilbekin, bu sezon gösterdiği iyi performans sonrası Milli Takım'a çağırıldı.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, millilerin 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile oynayacağı maçların kadrosunda Darüşşafaka Basketbol'un Amerikalı oyun kurucusu Scottie Wilbekin'e yer verdi.

"Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, çünkü Türkiye'yi çok seviyorum"

22 Mart tarihinde Doğan Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarında da Türkiye sevgisini dile getiren Scottie Wilbekin, o röportajında, "Türk Milli Takımı'nda oynamak istiyorum, buna gönüllüyüm. Buna karşı bir eğilimim var. Çünkü Türkiye'yi çok seviyorum. 3 yıldır buradayım. Darüşşafaka ve Türkiye benim için çok önemli değerler" şeklinde konuşmuştu.

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