Scooter üzerinde tehlikeli yolculuk!

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, bir scooter sürücüsünün eşini arkaya oturtup, çocuğunu da ayağını koyduğu bölüme yatırarak ilerlemesi, görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaş, bu görüntüyi cep telefonuyla fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşınca, tepkilere neden oldu.

Sümer Mahallesi'nde bir kişi, scooterın arkasına eşini oturtup, ayağını koyduğu bölüme de 3-4 yaşlarındaki çocuğunu yatırarak yola çıktı. Trafiğin tenha olduğu caddede ilerleyen scooterı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir vatandaş, bu ilginç görüntüyü cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. "Sorumsuz anne baba", "Pazardan karpuz alsa daha dikkatli taşır", "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?", "Toplu taşıma" gibi yorumlar yapıldı.

Sorumsuz sürücü, eşi ve çocuğunun kask takmadığı görüldü.