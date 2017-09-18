T24 LogoT24 Logo
Gündem

Scooter üzerinde tehlikeli yolculuk!

Sorumsuz sürücü, eşi ve çocuğunun kask takmadığı görüldü

18 Eylül 2017 10:15

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, bir scooter sürücüsünün eşini arkaya oturtup, çocuğunu da ayağını koyduğu bölüme yatırarak ilerlemesi, görenleri şaşkına çevirdi. Bir vatandaş, bu görüntüyi cep telefonuyla fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşınca, tepkilere neden oldu.

Sümer Mahallesi'nde bir kişi, scooterın arkasına eşini oturtup, ayağını koyduğu bölüme de 3-4 yaşlarındaki çocuğunu yatırarak yola çıktı. Trafiğin tenha olduğu caddede ilerleyen scooterı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir vatandaş, bu ilginç görüntüyü cep telefonunun kamerasıyla fotoğraflayıp, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden oldu. "Sorumsuz anne baba", "Pazardan karpuz alsa daha dikkatli taşır", "İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?", "Toplu taşıma" gibi yorumlar yapıldı. 

Sorumsuz sürücü, eşi ve çocuğunun kask takmadığı görüldü.

ETİKETLER

scootertehlikeli yolculukmotorçocukkask

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24