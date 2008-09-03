Scolari’nin Robinho öfkesi



The Sun gazetesi Luis Felipe Scolari’nin en çok istediği futbolcunun Manchester City’ye imza atmasının ardından oldukça sinirlendiğini yazdı. Robinho’nun Real Madrid’den ayrılacağını açıklamasının ardından Chelsea taraftarları oyuncuyu kadrolarında görmek için adeta gün saymaya başlamıştı.



Madrid temsilcisi Chelsea’nin 28.4 milyon paundluk teklifini kabul etmişti ve ayrıntılar görüşülüyordu ancak Chelseali yöneticilerin aceleci davranıp rest çekmesi bu transferi çıkmaza sürükledi.



Teknik director Scolari oyuncuya olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor ancak transferin gerçekleşmemesi durumunda da dünyanın sonu olmadığını söylüyordu. Transferin son günü geldiğinde Manchester City 32.4 milyon paundluk bir teklifle Real Madrid’in kapısını çalınca Madrid temsilcisi Chelsea’den bu ücreti talep etti. Chelseali yöneticiler daha fazla veremeyeceğini açıklayınca oyuncunun Manchester ekibine transferi gerçekleşti. Birçok oyuncuya inanılmaz ücretler ödeyen Chelsea’nin bu transferde cimri davranması oldukça garip karşılandı.



Scolari’ye yakın kaynaklardan alınan bilgiye gore teknik adam bu transfere oldukça bozuldu. Brezilyalı’nın kulübün bir limiti olduğunun farkında olduğunu ancak çok fazla oyuncu talep etmediğini düşündüğü ve 4 milyon paund için bu kadar önemli bir oyuncudan vazgeçilmesine çok bozulduğu bildirildi. 8 milyon euroya Deco’yu transfer eden Scolari’nin oyun planlarının en önemli parçası Robinho olacaktı.

