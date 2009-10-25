Scolari'den Türk Milli Takımı açıklaması

Özbekistan'ın Bunyodkor takımının teknik direktörü Brezilyalı Luiz Felipe Scolari, Türkiye A Milli Futbol Takımı için bazı kişilerin kendisiyle temasa geçtiğini, ancak onları Avrupa'daki menajerine yönlerdirdiğini söyledi.



Scolari, CBN radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile sıkı bağı olan bazı işadamlarının kendisiyle temasa geçmek istediğini belirterek, “Ne düşünüyorlar, istedikleri ne ve ne zaman gibi detayları öğrenmek için Avrupa'daki menajerim Jorge Mendes'i aramalarını istedim” dedi.

Öte yandan Brezilya basını ise Scolari ile Türk Milli Takımı'nın anlaştığına yönelik Türk basınındaki iddiaların şimdilik sadece söylenti olduğunu yazdı.