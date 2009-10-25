T24 LogoT24 Logo
Spor

Scolari'den Türk Milli Takımı açıklaması

25 Ekim 2009 16:40

Özbekistan'ın Bunyodkor takımının teknik direktörü Brezilyalı Luiz Felipe Scolari, Türkiye A Milli Futbol Takımı için bazı kişilerin kendisiyle temasa geçtiğini, ancak onları Avrupa'daki menajerine yönlerdirdiğini söyledi.

Scolari, CBN radyosuna yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ile sıkı bağı olan bazı işadamlarının kendisiyle temasa geçmek istediğini belirterek, “Ne düşünüyorlar, istedikleri ne ve ne zaman gibi detayları öğrenmek için Avrupa'daki menajerim Jorge Mendes'i aramalarını istedim” dedi.

Öte yandan Brezilya basını ise Scolari ile Türk Milli Takımı'nın anlaştığına yönelik Türk basınındaki iddiaların şimdilik sadece söylenti olduğunu yazdı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24