Scolari'de sorun para!



Gelecek sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Galatasaray, Brezilyalı teknik adam Felipe Scolari'den olumlu yanıt almasına rağmen, yüksek maliyeti sarı kırmızılı yönetimin geri adım atmasına neden oldu.



Geçen yıl Chelsea kulübünü çalıştıran daha önce de Portekiz ve Brezilyalı Milli Takımları'nda gösterdiği başarı ile dünyanın önde gelen teknik adamları arasında gösterilen Felipe Scolari ile bizzat görüşen Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın Brezilyalı çalıştırıcıdan gelirim yanıtını aldığı öğrenildi.



İngiltere'de istediği ortamı bulamayıp Chelsea Külübü'nde büyük hayal kırıklığı yaşayan Scolari'nin sarı kırmızılı kulübe gelmek için çok istekli olduğu da belirtilirken, tecrübeli teknik adamın Galatasaray'a gelmesinin an meselesi olduğu ifade edildi. Ancak Scolari'nin 3 yıllık sözleşme isteği ve her yıl için maliyetinin 5 Milyon Euro'yu aşması üzerine başkan Adnan Polat tranferi askıya aldı.



LUCESCU İLE GÖRÜŞÜLECEK



Scolari'nin yıllık maliyetinin çok yüksek olması üzerine başkan Adnan Polat ve futbol şube sorumlusu Haldun Üstünel sarı kırmızılı takımın eski çalıştırıcısı Shakthar Donetsk Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya yöneldiler.



UEFA Kupası finali için İstanbul'da bulunan Romen teknik adama haber gönderen sarı kırmızılı yöneticiler, Lucescu ile yarın bir görüşme yaparak anlaşma yolları arayacak.