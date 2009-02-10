Scolari dönemi bitti

Chelsea'de Rijkaard sesleri

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'de Luis Felipe Scolari dönemi erken bitti.Ligde son 6 haftada sadece 2 galibiyet alan ve bir maç eksiği olan lider Manchester United'ın 7 puan gerisine düşen Londra kulübü, 59 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın görevine son verildiğini açıkladı.Sezon başında Avram Grant'in yerine getirilen Luis Felipe Scolari, 'maviler' ile ligde çıktığı 25 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Son 4 hafta içinde şampiyonluk yolundaki rakipleri Manchester United ve Liverpool'a yenilen, geçtiğimiz hafta sonu da sahasında Hull City ile berabere kalan Chelsea, 49 puanla 4. sıraya gerilemişti.Chelsea Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ayrıca, takımın geçici bir süre için yardımcı çalıştırıcı Ray Wilkins'e emanet edildiği bildirildi.İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, Chelsea'nin yeni teknik direktörü adayları arasında West Ham'ın menajeri eski Chelsea'li futbolcu Gianfranco Zola ve Rusya Milli Takımı Teknik direktörü Guus Hiddink'in adı geçiyor.Scolari'den önceki menajer Avram Grant'in tekrar 'maviler'in başına geçme ihtimali de yüksek olarak gösteriliyor.