-Scientology tarikatıyla ilgili ceza onandı PARİS (A.A)- 02.02.2012 - Paris istinaf mahkemesi, Scientology kilisesi tarikatı yöneticilerine 2009 yılında ''dolandırıcılık'' suçlamasıyla verilen cezayı onadı. Tarikatın avukatları, karara itiraz için temyize gideceklerini açıkladı. Paris mahkemesi, 2009 yılında aldığı kararda, tarikat yöneticilerinin ''organize bir şekilde dolandırıcılık yaptığına'' hükmetmiş ve tarikatın genel merkezinin 400 bin avro, tarikata bağlı kütüphanenin ise 200 bin avro para cezası ödemesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, tarikatın dört yöneticisine 10 ay ile 2 yıl arasında değişen tecilli hapis cezaları verirken, yine tarikat yöneticisi iki kişinin, 1000 ve 2000 avro para cezası ödemesine hükmetmişti. Daha önce mahkum olan kişiler, ''yasa dışı şekilde tarikat üyelerine, tedavi amaçlı olduğu iddia edilen, ancak gerçekte hiçbir faydası olmayan bazı ilaç ve cihaz ile kitapları satarak usulsüz bir şekilde kar sağlamak'' ile suçlanmıştı. ABD'de 1954 yılında kurulan tarikatın, 159 ülkede 6 bin kilisesi ve milyonlarca müridi olduğu tahmin ediliyor. Tarikatın üyeleri, daha önce de Fransa'da çeşitli suçlardan yargılanmıştı. ABD'de, aralarında Tom Cruise ve John Trovolta gibi ünlü sinema oyuncularının da üyesi olduğu tarikat, Japonya, İspanya ve Kanada gibi ülkelerde dini örgüt statüsüne sahip bulunuyor.