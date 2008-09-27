Schweinsteiger seneye Juve’de



İtalya’dan gelen haberlere göre Bayern Münih’te forma giyen Bastian Schweinsteiger, gelecek sene bedelsiz olarak Juventus’a gidecek.



24 yaşındaki oyuncu, 2002 yılından beri Bayern’de ilk 11’de forma giyiyor. Ancak bu sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Alman futbolcunun Bosman kuralıyla Bavyera ekibinden ayrılacağı sanılıyor.



Juventus, son Avrupa Şampiyonası’nda finale kadar çıkan Almanya’nın yıldız oyuncusuyla uzun bir süredir ilgileniyordu. Siyah-beyazlıların sportif direktörü Alessio Secco, son yaptığı açıklamada orta sahanın solunda oynayan 36 yaşındaki Pavel Nedved’in yerine bir oyuncu arayışında olduğunu belirtti.



İtalyan medyasındaki haberlere göre Juventus, Nedved’in yerine Schweinsteiger’i alacak. Alman futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı ve İtalyanca öğrenmeye başladığı da alınan haberler arasında.



Alman oyuncu bu transfer hakkında yaptığı açıklamada “İtalyanca öğreniyorum çünkü farklı dilleri seviyorum. Bayern’de mutluyum ancak geleceği kimse bilemez. Şu anda yalnızca yeni sezona odaklanmış durumdayım” dedi.



24 yaşındaki futbolcu, genç yaşına rağmen 59 kez giydiği Alman milli takım formasıyla 17 gol attı.

