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Spor

Schweinsteiger oldukça iddialı

04 Eylül 2008 03:00

Bayern Münih'in ve Alman Milli Takımı'nın başarılı oyuncusu Schweinsteiger, Liechtenstein'ı ve Finlandiya'yı, Ballack'ın ve Frings'in yokluğunda yenebilecek güçte olduklarını dile getirdi.

Alman Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Bastian Schweinsteiger, 2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde Liechtensten'ı ve Finlandiya'yı Ballack ve Frings olmadan yeneceklerini ifade etti.

Cumartesi günü Liechtenstein'la, Çarşamba günü Finlandiya'yla oynayacakları karşılaşmaları değerlendiren Schweinsteiger, Dünya Kupası yoluna bu iki maçı kazanarak başlamanın çok önemli olduğunu belirtti.

Schweinsteiger şunları söyledi: "Çok iyi bir potansiyele ve kaliteye sahip olduğumuzu biliyoruz. Genç ve hırslı bir takımız. Ballack ve Frings tabiiki çok önemli oyuncular, ama galibiyeti hakediyoruz."

Werder Bremen'de oynayan Torsten Frings, haftasonu arkadaşlarıyla basketbol oynarken burnunu kırdı. Ballack ise Premier Lig'in ilk haftasında geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak.

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