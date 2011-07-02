-SCHWARZENEGGER'İN KARISI BOŞANMA DAVASI AÇTI LOS ANGELES (A.A) - 02.07.2011 - Eski Kaliforniya Valisi ve aktör Arnold Schwarzenegger'in karısı Maria Shriver, Los Angeles'ta boşanma davası açtı. Giderilmesi mümkün olmayan farklılıklar gerekçe gösterilen dava dilekçesinde, çiftin 17 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğunun da velayeti talep edildi. Shriver'ın, kocasından ne kadar bir süredir ayrı yaşadığına dair bilgi verilmedi. Schwarzenegger, "evlerinde çalışan bir kadından bir çocuğunun bulunduğu ve karısı Shriver'ın, 25 yıllık beraberliklerini bu nedenle sona erdirdiği" yönündeki haberleri doğrulamıştı.